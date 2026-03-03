Udruženje proizvođača mleka Šumadije i Pomoravlja očekuje zvaničnu potvrdu dogovora sa Ministarstvom

Nova pre 2 sata
Udruženje proizvodjača mleka Šumadije i Pomoravlja osudilo je "brutalnu" upotrebu policije prema poljoprivrednicima i traži puštanje na slobodu aktiviste ekološkog udruženja građana "Ne damo Jadar" Zlatka Kokanovića i svih privedenih poljoprivrednika.

U saopštenju proizvođača mleka navodi se da su na sastanku sa šefom kabineta ministra poljoprivrede Markom Saranovćem dogovorili da se otkupna cena mleka poveća za pet dinara po litru, da se uvede dodatna carina na uvoz mleka u prahu i da država bude garant ugovora između poizvođača mleka i mlekara. Dodaje se da je Saranovac rekao na sastanku sa poljoprivrednicima koji su u protestu, održanom sinoć, da su zalihe sireva u mlekarama rešene tako što je viškove
