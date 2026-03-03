Održan sastanak poljoprivrednika i šefa kabineta ministra poljoprivrede

Nedeljnik pre 11 minuta
Održan sastanak poljoprivrednika i šefa kabineta ministra poljoprivrede

Član Udruženja proizvođača mleka Šumadije i Pomoravlja Predrag Veljković rekao je sinoć da je održan sastanak udruženja koja blokiraju puteve u Srbiji sa šefom kabineta ministra poljoprivrede Markom Saranovcem, na kome je dogovoreno da će mlekare nastaviti sa otkupom mleka.

Veljković je rekao novinarima da je posle sastanka sa šefom kabineta ministra poljoprivrede, koji je trajao pet sati, obećano da će sve mlekare nadoknaditi pet dinara razlike za mleko koje su otkupile u prethodnom periodu, da nema više prekida otkupa mleka i da će mlekare ubuduće morati proizvođačima mleka da daju otkazni rok od 15 do 30 dana za prestanak otkupa mleka i isti takav rok za uvođenje niže cene mleka. „Tako da više neće moći mlekare da nam uveče jave da
Otvori na nedeljnik.co.rs

Povezane vesti »

Udruženje proizvođača mleka Šumadije i Pomoravlja traži puštanje na slobodu Kokanovića i svih privedenih poljoprivrednika…

Udruženje proizvođača mleka Šumadije i Pomoravlja traži puštanje na slobodu Kokanovića i svih privedenih poljoprivrednika

Danas pre 21 minuta
Povučen deo blokada, nastavlja se protest

Povučen deo blokada, nastavlja se protest

Ozon press pre 21 minuta
Postignut dogovor sa poljoprivrednicima: Blokade se povlače, mlekare vraćaju otkup

Postignut dogovor sa poljoprivrednicima: Blokade se povlače, mlekare vraćaju otkup

Luftika pre 6 minuta
Održan sastanak poljoprivrednika koji protestuju i šefa kabineta ministra poljoprivrede, povučene blokade u Konarevu…

Održan sastanak poljoprivrednika koji protestuju i šefa kabineta ministra poljoprivrede, povučene blokade u Konarevu, Vitanovcu i Zaklopači

Glas Šumadije pre 1 sat
Poljoprivrednici koji protestuju i nadležni postigli sporazum: Uklonjene skoro sve blokade

Poljoprivrednici koji protestuju i nadležni postigli sporazum: Uklonjene skoro sve blokade

Radio 021 pre 1 sat
Nakon sastanka sa šefom kabineta ministra poljoprivrede povučene sve blokade u okolini Kraljeva, osim one u Miločaju

Nakon sastanka sa šefom kabineta ministra poljoprivrede povučene sve blokade u okolini Kraljeva, osim one u Miločaju

Morava info pre 1 sat
Održan sastanak poljoprivrednika koji protestuju i šefa kabineta ministra poljoprivrede

Održan sastanak poljoprivrednika koji protestuju i šefa kabineta ministra poljoprivrede

Radio sto plus pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

ŠumadijaMlekoPoljoprivreda

Društvo, najnovije vesti »

Udruženje proizvođača mleka Šumadije i Pomoravlja traži puštanje na slobodu Kokanovića i svih privedenih poljoprivrednika…

Udruženje proizvođača mleka Šumadije i Pomoravlja traži puštanje na slobodu Kokanovića i svih privedenih poljoprivrednika

Danas pre 21 minuta
Održan sastanak poljoprivrednika i šefa kabineta ministra poljoprivrede

Održan sastanak poljoprivrednika i šefa kabineta ministra poljoprivrede

Nedeljnik pre 11 minuta
Vreme danas: Promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, do 19 stepeni

Vreme danas: Promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, do 19 stepeni

Vesti online pre 26 minuta
Izjava dana: „Konflikti su u modi, nastojimo da se svedemo na ili-ili“

Izjava dana: „Konflikti su u modi, nastojimo da se svedemo na ili-ili“

BizLife pre 6 minuta
Vreme za kafu napolju: Utorak donosi 15 stepeni i miran dan

Vreme za kafu napolju: Utorak donosi 15 stepeni i miran dan

Niške vesti pre 11 minuta