Prognoza vremena za utorak, 3. mart 2026: Promenljivo oblačno, do 19 stepeni

U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno vreme, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

U brdsko-planinskim predelima jugozapadne Srbije popodne je moguća kratkotrajna kiša.

Duvaće promenljiv slab do umeren vetar.

Najniža temperatura od minus dva do šest stepeni, a najviša od 16 do 19 stepeni Celzijusa.

U Beogradu će biti promenljivo oblačno s dužim sunčanim intervalima. Duvaće slab, promenljiv vetar. Najniža temperatura od tri do šest stepeni, a najviša oko 18 stepeni.