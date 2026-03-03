Prognoza vremena za utorak, 3. mart 2026: Promenljivo oblačno, do 19 stepeni
Beta pre 32 minuta
U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno vreme, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.
U brdsko-planinskim predelima jugozapadne Srbije popodne je moguća kratkotrajna kiša.
Duvaće promenljiv slab do umeren vetar.
Najniža temperatura od minus dva do šest stepeni, a najviša od 16 do 19 stepeni Celzijusa.
U Beogradu će biti promenljivo oblačno s dužim sunčanim intervalima. Duvaće slab, promenljiv vetar. Najniža temperatura od tri do šest stepeni, a najviša oko 18 stepeni.
(Beta, 03.03.2026)