Ovog datuma stižu obilne padavine: Najnovije upozorenje RHMZ: Pljuštaće do kraja meseca, ima uslova i za nevreme sa grmljavinom

U Srbiji se danas očekuje umereno do pretežno oblačno i toplo vreme. Ujutro i pre podne na severu i zapadu mestimično će padati kiša i povremeni pljuskovi, ponegde praćeni grmljavinom. Od sredine dana, kiša i kratkotrajni pljuskovi će se proširiti na ostale predele, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ).

Vetar će biti slab do umeren, promenljivog pravca, dok će na planinama pre podne duvati umeren do jak južni i jugozapadni vetar. Najviša dnevna temperatura će se kretati od 18 do 23 stepena Celzijusa. U Beogradu će vreme biti slično, umereno do pretežno oblačno i relativno toplo, sa povremenom kišom ili kratkotrajnim pljuskovima, koji će biti češći u prvom delu i sredinom dana. Kiša će prestati uveče. Maksimalna temperatura u prestonici će biti oko 20 stepeni