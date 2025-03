Srbiji prete poplave, izdato upozorenje! Rhmz najavio pljuskove u naredna 2 sata u ovim delovima Srbije

U Bačkoj, Sremu i zapadnoj Srbiji, kao i u Šumadiji, na jugu Banata i u Braničevskom okrugu, u naredna dva sat oblačno mestimično sa kišom ili lokalnim plјuskovima.

U Beogradu takođe oblačno, povremeno sa kišom. Do kraja marta oblačno i hladnije vreme sa čestom pojavom kiše i lokalnih plјuskova. Od 26. do 28. marta, u delovima zapadne, centralne i jugozapadne Srbije očekuje se od 60 do 80 mm kiše, lokalno i više, upozorio je Republički hidrometeorološki zavod ( RHMZ). Kako se navodi, na slivovima Jadra, Kolubare, Ljiga, Uba, Tamnave, Likodre, Ljuboviđe, Skrapeža, Đetinje, Moravice i Bjelice od 26. marta vodostaji će biti u