Sutra u Srbiji oblačno i hladnije sa kišom i lokalnim pljuskovima

U Srbiji će sutra biti oblačno i hladnije sa kišom i lokalnim pljuskovima, a samo će tokom prepodneva na severu Vojvodine biti suvo vreme, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab i umeren severoistočni vetar, u južnim i centralnim predelima južnih pravaca. Najniža temperatura biće od šest speni do 12, a najviša dnevna od 12 do 18 stepeni. U Beogradu će biti oblačno i hladnije sa kišom i lokalnim pljuskovima. Najniža temperatura biće oko 10 stepeni, a najviša dnevna oko 15 stepeni. Narednih dana zadržaće se oblačno i hladnije vreme sa čestom kišom i lokalnim pljuskovima. U četvrtak i petak očekuju se obilnije padavine i to s