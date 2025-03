Zelenski: Neophodno kretanje ka garantovanoj bezbednosti

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je danas da je svima koji žele stabilnost u međunarodnim odnosima potrebno kretanje ka pravom miru i garantovanoj bezbednosti.

"Rusija ostaje jedini akter koji odugovlači ovaj rat, ismevajuci i naš narod i svetsku zajednicu. Da bismo Rusiju gurnuli ka miru, potrebni su nam snažni potezi i snažne akcije", rekao je Zelenski u objavi na društvenoj mreži X. Kako je naveo, Ukrajina je spremna da podrži svaku snažnu inicijativu koja može da učini diplomatiju efikasnijom. "To znači da vršimo pritisak da primoramo Rusiju da želi da okonča ovaj rat. To znači sankcije. To znači podršku Ukrajini. To