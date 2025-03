Danas oblačno i toplo vreme, mestimično sa kišom

U Srbiji će danas biti umereno do potpuno oblačno i toplo, mestimično sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima, ponegde praćenih grmljavinom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Vetar će biti slab i umeren južnih pravaca, u planinskim predelima jak jugozapadni, posle podne i uveče u Vojvodini u skretanju na severni i u pojačanju. Najniža temperatura biće od sedam stepeni do 12, a najviša od 18 do 23 stepena. U Beogradu će danas biti umereno do potpuno oblačno i toplo, povremeno sa kišom i lokalnim pljuskovima. Vetar će biti slab i umeren, južnih pravaca. Najniža temperatura biće od devet stepeni do 12, a najviša oko 21 stepen. Relativno