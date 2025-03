(Mape) pašće velika količina kiše, RHMZ popalio alarme! Vreme može biti opasno, a ove grupe ljudi posebno će osetiti promenu

U većem delu Srbije danas će padati kiša, ponegde će biti pljuskova, i količina padavina će biti veća od 30 litara po metru kvadratnom za 24 sati zbog čega je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) "popalio" meteoalarme. Upozorenje je na snazi i za četvrtak, ali zbog obilnijih padavina u jednom delu zemlje, gde se očekuje više od 40 litara po kvadratnom metru za jedan dan, upozoravaju na opasno vreme!

Meteorolozi su najavili obilne padavine od srede do petka i to u zapadnim, jugozapadnim i centralnim krajevima. Uz kišu i pljuskove, do kraja meseca se očekuje da bude oblačno i hladnije. RHMZ je za danas najavio oblačno i malo svežije vreme, u većem delu zemlje sa kišom, ponegde i sa pljuskovima. Vetar će biti slab i umeren, južni i jugoistočni, pre podne na severu Srbije, a do kraja dana i u ostalim krajevima u skretanju na severni i severozapadni. Najniža