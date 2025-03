Aleksić: Studenti su najjači politički faktor, Vučić polako gubi podršku EU

Predsednik Narodnog pokreta Srbije (NPS) Miroslav Aleksić izjavio je večeras u Indsajder intervjuu da mu se čini da Vučić polako gubi podršku EU i oreol nekog ko je u zemlji sve i svja, ko kontroliše procese, ko je faktor stabilnosti u Srbiji i regionu.

Dodao je da mu se takođe čini da je Vučić dobio određene zadatke na tim sastancima i to potvrđuje činjenica da drugačije gospođa Fon Der Lajen na svom nalogu na mreži X opisuje šta se događalo iz njenog ugla i vizure, a drugačije Vučić koji je rekao da je sve bilo super i sjajno, jer on zapravo to poručuje građanima Srbije i njegovom biračkom telu da je sve u redu, da on kontroliše procese. „To zapravo nije tako i Evropa to sada vidi i oni taj problem moraju da