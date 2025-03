Mladi glumci Narodnog pozorišta Leskovac sa indeksima u rukama poklonili se publici (video)

U Narodnom pozorištu Leskovac održana je večeras pretpremijera predstave “Putujuće pozorište Šopalović” koja je oduševila publiku, a na kraju izvedbe mladi glumci izašli su na scenu s indeksima visoko podignutim, poklonili se publici i time javno pružili svoju podršku studentima u njihovoj borbi.

Inače, svi glumci su briljirali u svojim ulogama, pruživši izvedbu koja je bila istovremeno emotivna i impresivna. Preporučujemo da ovu predstavu svakako pogledate sutra kada je i premijera, a od 4. aprila naći će se na redovnom repertoaru pozorišta. Predstava je rađena po tekstu Ljubomira Simovića, u režiji Ivana Tomaševića.