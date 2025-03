Upaljen narandžasti meteo alarm, danas na udaru ovaj deo Srbije! Rhmz objavio upozorenje, evo do kada će padati kiša

RHMZ je objavio upozorenje za područje Srbije na lokalno veću količinu padavina petka, naročito u delovima zapadne, centralne, jugozapadne i istočne Srbije, gde se ukupno očekuje od 60 do 80 mm kiše, ponegde i više.

U Srbiji se danas očekuje oblačno vreme sa kišom i lokalnim pljuskovima, koji ponegde mogu biti praćeni i grmljavinom, a temperatura će se kretati od 7 do 19 stepeni. Prema RHMZ, lokalno padavine će biti izraženije. Vetar slab i umeren, na severu i istoku Srbije kratkotrajno i jak, istočni i severoistočni. Najniža temperatura od 7 do 11, a najviša od 14 do 19 stepeni. U Beogradu oblačno, povremeno sa kišom, ponegde i kratkotrajnim pljuskom. Vetar slab i umeren,