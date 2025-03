"Stoku treba napojiti, njive opleviti, voće orezati": Lepa srpska glumica napustila Beograd i otišla da živi u rodno selo

Glumica Marija Petronijević pre 12 godina napustila je Beograd, te se vratila u rodno selo Visibabe pored Požege gde sada i živi.

Marija neretko na svom Instagramu pokazuje svojim pratiocima kako izgleda seoski život, a jednom prilikom je otkrila kako je pandemija korona virusa uticala na nju i posao kojim se bavi. - Korona je učinila mnogo toga u mom životu. Udaljila me nevoljno, fizički od nekih ljudi i donekle do osnovnog posla kojim se jesam bavila poslednjih petnaestak godina, ali me istovremeno približila životu koji neizostavno teče, i dešava se, i koliko god mi "zatvoreni" zbog straha