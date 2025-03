Potop Partizana u Minhenu u poslednjoj četvrtini, sve dalji i plej-in Evrolige

Košarkaši Partizana poraženi su u Minhenu od Bajerna rezultatom 89:74 u 32. kolu Evrolige.

Ovim neuspehom crno-beli su značajno umanjili šanse za plasman u plej-in, dok je jasno da neće moći da dođu do šeste pozicije i direktno do plej-ofa posle regularnog dela sezone. Početak meča je obeležila rezultatska klackalica, a crno-beli su serijom 7:0 stekli plus šest u devetom minutu, 21:15. Trećinu poena za beogradski tim je postigao raspoloženi Karlik Džons, ali se Bajern brzo vratio u rezultatski egal trojkama Vladimira Lučića i Šabaza Nejpira. Tim Željka