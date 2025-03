Havarijska isključenja vode u Kragujevcu za 28. mart 2025. godine

JKP "Vodovod i kanalizacija" Kragujevac obaveštava građane da će zbog hitnih intervencija na vodovodnoj mreži u više delova grada doći do privremenih isključenja vode u petak, 28. marta 2025. godine. Radovi se izvode zbog popravki kvarova i uvođenja novih priključaka, a vodosnabdevanje će biti obustavljeno u sledećim terminima i lokacijama:

Bresnica, ulica Kajmakčalanska – od 08:00 do 12:00 časova, zbog popravke kućnog priključka. Erdeč, ulica Dobojska – od 12:00 do 16:00 časova, zbog popravke ulične vodovodne linije. Aerodrom, ulica Lazara Mićunovića – od 16:00 do 19:00 časova, zbog popravke ulične linije. Stanovo, ulica Vukovarska – od 10:00 do 15:00 časova, zbog izrade novih vodovodnih priključaka. Vašarište, ulica Milana Dedinaca – od 12:00 do 16:00 časova, zbog izrade nove vodovodne linije.