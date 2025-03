Bajatović: Nadam se odlaganju sankcija NIS-u i do tri meseca

Generalni direktor Srbijagasa Dušan Bajatović izjavio je danas da se nada odlaganju sankcija SAD Naftnoj industriji Srbije (NIS), kako je naveo, „i do tri meseca“. „Može se desiti da dobijemo produženje i do tri meseca“, rekao je Bajatović za RTS, a prenosi Beta.

On je podsetio da će nove informacije o sankcijama NIS-u biti poznate sutra ujutru u 6 sati. „Danas će biti poslednji razgovor advokata NIS-a i Vlade Srbije“, kazao je Bajatović. On je objasnio da su sankcije trenutno jedan od najvećih izazova za naftnu industriju, ali da se sve radi kako bi se došlo do povoljenog rešenja. Napomenuo je da je već došlo do jednog odlaganja sankcija, kao i da su promenjeni i vlasnički odnos NIS-a, s obzirom na smanjenje udela Gasproma