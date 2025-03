Ruske vlasti saopštile da su zauzele selo u centralnom delu Ukrajine

Ruske vlasti saopštile su da su zauzele selo sedam kilometara od administrativne granice Dnjepropetrovske oblasti u centralnom delu Ukrajine, regiona u koji ruske snage nikada nisu ušle.

Jedinice ruske vojske "oslobodile su selo Zaporožje", navodi se u dnevnom izveštaju ruskog Ministarstva odbrane. To mesto se nalazi u istočnoj delu Donjecke oblasti, blizu Dnjepropetrovske oblasti, koja se graniči sa Donjeckom sa zapadne strane. Rusija je 2022. godine saopštila da je pripojila četiri regiona u istočnoj i južnoj Ukrajini, a to su Donjeck, Lugansk, Zaporožje i Herson. Rusija je pripojila poluostrvo Krim 2014. godine, ali do sada nije izražavala da