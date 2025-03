Šveđani se preračunali Dvojica probala da iznesu tri kile hašiša iz Srbije pali na Gradini

Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da su policijski službenici na GP Gradina uhapsili dveosobe, švedske državljane,zbog postojanja osnova sumnje da su izvršile krivično delo neovlašćenaproizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, i zaplenili oko tri kilogramahašiša i tablete sa liste psihoaktivnih supstanci.

„Policijski službenici su danas, na GP Gradina uhapsili E. C. R. C. (1994) i I. J. K. (1994) švedske državljane, zbog postojanja osnova sumnjeda su izvršilikrivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Pregledom osumnjičenih i vozila „pasat“ u kojem su bili, na izlazu iz zemlje,policija je pronašla oko tri kilograma hašiša, manju količinu marihuane i 66tableta sa liste psihoaktivnih supstanci. Određeno im je zadržavanje do 48 časova i,