Neviđeni skandal u NBA ligi, posle opšte tuče njih sedmorice isključeni VIDEO

Na utakmici između košarkaša Minesote Timbervulvsa i Detroit Pistonsa (123:104) desio se skandal kada je izbila opšta tuča.

Sve je počelo koškanjem Rona Holanda i Nazra Rida, a kulminiralo je kada se uključio Donte Divićenco. Na kraju je petorica igrača isključeno plus još dvojica trenera. Pored trojice pomenutih igrača, teren su pre vremena napustili i Ajzea Stjuart i Markus Saser, kao i asistent u stručnom štabu Vulvsa Pablo Priđoni i prvi trener Pistonsa Džej Bi Bikerstaf. Pogledajte kako je izgledao taj incident. MAJOR FIGHT IN THE PISTONS WOLVES GAME 😱 pic.twitter.com/3ecv9CnHDB —