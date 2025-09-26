Veslači Pimenov i Mačković osvojili srebrnu medalju na Svetskom prvenstvu

Veslači Nikolaj Pimenov i Martin Mačković osvojili su danas srebrnu medalju u dubl skulu na Svetskom prvenstvu u Šangaju.

Pimenov i Mačković su do finalne trke stigli pobedama u kvalifikacionoj, a potom i polufinalnoj grupi. Finalnu trku su završili vremenom 6:13,57 što je bilo dovoljno za drugo mesto. Zlatnu medalju osvojili su Poljaci, a bronzanu dubl iz Irske.