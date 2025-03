Đoković protiv Menšika u Majamiju za stotu titulu u karijeri, posle finala ženskog dubla

Najbolji srpski teniser Novak Đoković igra finale mastersa u Majamiju protiv Čeha Jakuba Menšika. Najvažnije detalje pratite na našem portalu.

Đoković posle kiše sušio teren Posle kiše u Majamiju, Đoković je sušio teren kako bi mogao da se zagreva uoči finala. Taking matters into his own hands…😅 #MiamiOpen @DjokerNole pic.twitter.com/m2TJ9KMImU— Tennis TV (@TennisTV) March 30, 2025 Šampion u muškom singlu i pobednice u ženskom dublu jedina su nepoznanica u Majamiju Marselo Arevalo i Mate Pavić su osvojili titulu u dublu, pobedivši u finalu Džulijana Keša i Lojda Glaspula. Najbolja u ženskom singlu je