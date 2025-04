U Srbiji oblačno, temperature od 10 do 18 stepeni

NOVI SAD - U Srbiji će u većem delu dana biti umereno do potpuno oblačno, dok se posle podne očekuju prolazne padavine u Vojvodini, istočnoj i jugoistočnoj Srbiji i sa uslovima za lokalne pljuskove sa grmljavinom, dok se na visokim planinama očekuje sneg, saopštio je danas Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab i umeren vetar, na severu Vojvodine i u planinskim predelima povremeno jak, severnih pravaca, dok će temperature biti od tri do 10 stepeni, na severoistoku Srbije do 18. U Novom Sadu umereno do potpuno oblačno, u pojedinim delovima grada sa pojavom kratkotrajne kiše, a posle podne i sa uslovima za lokalni pljusak, a najviša dnevna temperatura biće oko 14 stepeni. U narednih nedelju dana vreme će biti promenljivo, sa povremenom pojavom kiše i lokalnih