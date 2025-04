U sredu mestimično kiša, do 19 stepeni

Na severu će biti promenljivo oblačno i suvo s kraćim sunčanim intervalima.

Tokom noći u Vojvodini se ponegde očekuje slaba, kratkotrajna kiša. Na visokim planinama očekuje se sneg. Severni vetar biće slab do umeren, a povremeno i jak u Vojvodini i na planinama. Najniža temperatura od šest do 10, a najviša od 13 stepeni na zapadu do 19 stepeni na istoku Srbije. U Beogradu će biti promenljivo oblačno i veći deo dana suvo. Sredinom dana je u pojedinim delovima grada moguća kratkotrajna kiša ili pljusak. Najniža temperatura biće oko osam, a