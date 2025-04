Dosadna kiša ne prestaje, ponegde će padati i sneg! Evo kakvo nas vreme očekuje danas

Na severu Srbije će danas biti promenljivo oblačno i suvo sa kraćim sunčanim intervalima.

U ostalim krajevima biće umereno do potpuno oblačno, mestimično sa kratkotrajnom kišom i lokalnim pljuskovima, koji ponegde mogu biti praćeni i grmljavinom, a na visokim planinama sneg, saopštio je danas Republički hidrometeorološki zavod. Duvaće slab i umeren vetar, u Vojvodini i na planinama povremeno i jak, severnih pravaca, a temperature će se kretati od šest do 13 stepeni, na istoku do 19. U Beogradu će biti promenljivo oblačno i veći deo dana suvo, samo je