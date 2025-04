Stižu krupa i pljuskovi snega: Evo o kakvim pojavama je reč i kada dolazi jače pogoršanje vremena

Dosta oblaka i dalje je nad Srbijom, pa se nastavlja veoma promenljivo vreme.

Kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom mogući su sve do petka, na najvišim planinama iznad 1.500 nadmorske visine i sneg. Temperatura će se kretati uglavnom od 10 do 20 stepeni. Vikend će doneti jače pogoršanje vremena. Prvo u severnim i severoistočnim, a do kraja dana i večeri i u ostalim predelima Srbije očekuje se jače naoblačenje i zahlađenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, uz jak, na udare i olujni severozapadni vetar. Maksimalna temperatura biće do 20