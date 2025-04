"Iz Liona stigla vest: Bih je tamni vilajet" Stevandić pozdravio odbacivanje raspisivanja poternice Interpola za njim i Dodikom

Predsednik Narodne skupštine Republike Srpske (RS) Nenad Stevandić pozdravio je danas odbijanje Interpola da raspiše crvene poternice za njim i predsednikom RS Miloradom Dodikom, poručivši da RS ''uvek pobeđuje''.

''Iz Liona stigla vest: BiH je tamni vilajet u kojem se progone ljudi izabrani od naroda koji vrše ustavne funkcije i to na političkoj i nacionalnoj osnovi. Očekujem ostavke svih iz sfere pravosuđa i političkog miljea koji su ovu ujdurmu uradili. Od medija koji su pravili hajku i harangu i lansirali neistine čekam javno izvinjenje'', napisao je on na svom nalogu na Instagramu. On je zahvalio Srbiji, dodajući da, prema njegovim rečima, ''šta god srbofobi uradili ili