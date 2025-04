(Mapa) tačno ovog datuma otvaraju se bečka vrata: Temperatura ide i u minus, imaćemo pljuskove snega, a evo šta nas čeka za Uskrs

Polarni vrtlog u stratosferi se raspao, što je izazvalo pomeranje hladnog arktičkog vazduha prema južnim širinama, delimično prema Severnoj Americi, a delimično prema Evropi, objašnjava meteorolog Ivan Ristić. Ovaj fenomen rezultira ulaskom hladnog vazduha u naš region, koji će kroz bečka vrata usloviti značajno zahlađenje na Balkanu, kao i u našoj zemlji, počevši od subote, 5. aprila.

Kako je Ristić istakao za "Blic", do subote, 5. aprila, u Srbiji će biti vrlo promenljivo vreme, koje će uslovljavati i kišu. - Do subote, 5. aprila, smena sunca i oblaka koji će uslovljavati povremeno kišu. Najviša dnevna temperatura biće od 13 do 19 stepeni - kazao je Ristić. Već u subotu uveče, a tokom noći i u ostalim krajevima zemlje, navodi meteorolog, sa jakim severnim i severozapadnim vetrom, doći će do prodora hladnog vazduha i jačeg naoblačenja sa kišom.