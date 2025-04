Vremenska prognoza 4. april 2025.

Oblačnost koja donosi padavine Srbiji premešta se ka jugu. Zato će sutra na severu i istoku zemlje biti i sunčanih perioda, dok će po podne padavine prestati i u ostalim predelima uz delimično razvedravanje. Sutra više sunca i 3-4 stepena toplije. Ujutru od 3 do 8, a najviša dnevna od 13 do 19 stepeni. U Beogradu tokom većeg dela dana suvo uz periode sunčanog vremena, temperatura do 16 stepeni.

Prognoza vremena, upozorenje i verovatnoća ostvarenja opasne pojave (Izvor: RHMZ) 04.04.2025. Petak: Ujutro i pre podne u većem delu pretežno oblačno, mestimično sa slabom kišom, a na visokim planinama i sa slabim snegom, samo će u Vojvodini i Negotinskoj Krajini biti pretežno sunčano. Posle podne u svim predelima promenljivo uz smenu oblačnih i sunčanih perioda i sa ređom pojavom kratkotrajne kiše, koja će do večeri potpuno prestati. Vetar slab do umeren, severnih