Uživo "To vam je kao kad operišete pacijenta" Tramp se ponovo oglasio povodom uvedenih carina, pa poručio Kini: Ako hoćete olakšice, prodajte nam TikTok

Predsednik SAD Donald Tramp najavio je da će u ponoć prema lokalnom vremenu na snagu stupiti "uzvratne carine", uključujući carine od 25 odsto na uvoz svih automobila inostrane proizvodnje. Prema Trampovoj odluci, carine na uvoz iz Srbije iznosiće 37 odsto. Zemlje širom sveta pokušavaju da se prilagodite novom načinu poslovanja, a kako tržišta pokazuju, prisutan je strah da je počeo globalni trgovinski rat.

Na spisku Trampovih carina se nalazi i Srbija, kojoj će tarife biti 37 odsto. Inače, to je na samom vrhu liste. Poređenja radi, manje su "kažnjene" Kina i EU. Predsednik Donald Tramp ukazao je na izvesnu otvorenost za sklapanje ugovora o carinama, uključujući rad sa Kinom na dogovoru koji uključuje prodaju TikToka, odgovarajući na pitanja novinara "Air Force One". - Svaka zemlja nas je pozvala. To je lepota onoga što radimo, mi se stavljamo na vozačko mesto - rekao