Uživo "To vam je kao kad operišete pacijenta" Tramp se ponovo oglasio povodom uvedenih carina: "Tržište će cvetati, zemlja će cvetati, a ostatak sveta nek vidi!"

Predsednik SAD Donald Tramp najavio je da će u ponoć prema lokalnom vremenu na snagu stupiti "uzvratne carine", uključujući carine od 25 odsto na uvoz svih automobila inostrane proizvodnje. Prema Trampovoj odluci, carine na uvoz iz Srbije iznosiće 37 odsto. Zemlje širom sveta pokušavaju da se prilagodite novom načinu poslovanja, a kako tržišta pokazuju, prisutan je strah da je počeo globalni trgovinski rat.

Na spisku Trampovih carina se nalazi i Srbija, kojoj će tarife biti 37 odsto. Inače, to je na samom vrhu liste. Poređenja radi, manje su "kažnjene" Kina i EU. Predsednik SAD Donald Tramp dao je kratku izjavu za medije pre odlaska iz Bele kuće. Uprkos krahu berze, Tramp je branio svoj plan da uvede carine. - Mislim da ide veoma dobro - rekao je i dodao: - To je kao operacija, kao kada se pacijent operiše. To je velika stvar, rekao sam da će izgledati upravo ovako.