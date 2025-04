U subotu uveče nagla promena vremena, očekuje se sneg i jutarnji mraz

U petak, 4. aprila ujutro i pre podne u većem delu pretežno oblačno, mestimično sa slabom kišom, a na visokim planinama i sa slabim snegom.

Posle podne u svim predelima promenljivo uz smenu oblačnih i sunčanih perioda i sa ređom pojavom kratkotrajne kiše, koja će do večeri potpuno prestati. Vetar slab do umeren, severnih pravaca. Najniža temperatura od 3 do 8 stepeni, a najviša od 13 do 19 stepeni Celzijusa. Po najavama RHMZ-a u subotu, 5. aprila, umereno oblačno sa sunčanim intervalima. Kratkotrajna kiša tokom dana očekuje se uglavnom na jugu i istoku Srbije. Uveče u Vojvodini, a tokom noći i u