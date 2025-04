Mehaničar upozorio vozače da ne parkiraju aute u garažama

U moru korisnih saveta, Kilmer je vozačima preporučio da ne parkiraju u garažama jer tako mogu izazvati oštećenja na karoseriji.

O čemu se radi? Kilmer naime tvrdi da bi automobil u garaži mogla napasti rđa. "Zimi su putevi prekriveni peskom i solju koja može nagristi karoseriju. Kada stavite auto u toplu garažu, so može napasti vitalne delove i izazvati rđu. Moja preporuka je da ne parkirate auto u toplu garažu, pametnije je ostaviti ga vani na hladnom". Skoti navodi i da ovo nije samo zimska muka vozača jer se so na putevima može zadržati i do proleća, piše Express. So napada metal na