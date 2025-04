"Najverovatnije sutra ime mandatara": Vučić iz Sofije: "Sve će biti jasno u roku od tri dana" (foto, video)

Situacija u Bosni i Hercegovini polako izmiče kontroli i nisam siguran u kom to dalje smeru ide, jasno je da to Bošnjaci vide kao priliku za drugo poluvreme i odstranjivanje Srba kao "remetilačkog" faktora i, iako vam to neće reći, suštinski žele ukidanje Republike Srpske, rekao je danas predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

On danas boravi u Sofiji, na sastanku šefova država i vlada u okviru Akaba procesa posvećenog Balkanu. Kaže da je teško vreme za srpski narod. - Brine me činjenica, jer sam razgovarajući sa predstavnicima EU, NATO i Englezi su bili pre dva dana, shvatio da niko ne želi konačna rešenja, već želi konačni obračun sa Miloradom Dodikom. Oni hoće da vam kažu da je to Milorad Dodik, a hoće da se obračunaju sa srpskim narodom i Republikom Srpskom. Teško vreme za naš narod,