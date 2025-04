"Razgovaraćemo sa Amerikancima o carinama" Vučić iz Sofije: Rešićemo to u naredna tri meseca

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras u Sofiji da su Trampove trarife za Srbiju po čudnoj formuli izračunate i da mi imamo drugačije brojeve, kao i da je uveren da ćemo u naredna tri meseca, a možda i kraće, rešiti taj problem.

- Iz mnogo razloga je to čudno, ali da se ne bi ljudi brinuli, rešićemo, postaraćemo se za to. Siguran sam da ćemo moći da razgovaramo sa našim američkim partnerima i sa predsednikom Trampom - rekao je Vučić novinarima. On je istakao da je to pitanje za Jugoimport, Prvi Partizan i proizvođače guma, posebno za kamione i autobuse, Tojotajer i Linglong. To su nam za Japance i Kineze, Inđiju i Zrenjanin, važna pitanja, naglasio je Vučić. - I zato ćemo gledati kako i na