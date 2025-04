"Iskoristiću pravo žalbe": Branko Ružić nakon suspenzije sa stranačkih funkcija: "Ako je ova odluka usrećila makar jednog čoveka, ja sam srećan"

"Poštovaću sud partije, ali ću iskoristiti pravo žalbe", izjavio je danas potpredsednik Socijalističke partije Srbije (SPS) Branko Ružić i naglasio da je srećan ako je odluka socijalista o njegovoj suspenziji sa funkcija u stranci "usrećila makar jednog čoveka".

- Politika je veština mogućeg, mi smo ozbiljna partija, državotvorne orijentacije, pa ako treba da prinesemo žrtvu na oltar - rekao je Ružić. - Ako je ova odluka usrećila makar jednog čoveka, ja sam srećan ako će to doprineti političkoj stabilizaciji, poštovanju (SPS) od dosadašnjih partnera, lakšem formiranju vlade, onda je to u redu - rekao je Ružić za TV Nova S. Prema njegovim rečima, to je mala žrtva da bi morao da "zakukava". Ružić je rekao da još nije dobio