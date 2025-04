(Mape) radarske slike iz sata u sat! Evo kada tačno stiže arktički ciklon u Srbiju: Temperatura pada za 15 stepeni, stiže i ova pojava (video)

Nagla promena vremena, sa prolećnog na pravo zimsko, stiže večeras u Srbiju. Kiša, ali i ponegde sneg očekuju se u većem delu zemlje. Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) zbog toga je izdao upozorenje na drastično zahlađenje sa kišom uz jak severozapadni vetar, a popaljeni su i meteoalarmi. Arktički oblaci sa snegom i kišom stižu nam sa severa iz Mađarske, ali i Hrvatske i BiH, pogledajte kako će se kretati preko Srbije.

Podsetimo, Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje da će od 6. do 8. aprila doći do dugo najavljivane nagle promene vremena. Zbog zahlađenja temperatura će pasti za više od 10 stepeni, negde i do 15. Kako će se nevreme kretati u Srbiji iz sata u sat, otkrivaju radarske slike na kojima se vidi kako iz sata u sat stižu vremenske nepogode: Zbog nagle promene vremena popaljeni su i meteoalarmi. Sutra će oni na snazi biti samo u jednom delu naše zemlje,