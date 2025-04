Drastično zahlađenje stiglo do ovog dela Srbije i Beograda! Evo gde već pljušti, uz olujne udare vetra

Ove večeri veoma izraženi hladni front u sklopu snažnog ciklona sa istoka Evrope, stigao je i do Srbije.

Na udaru se prvo našao sever zemlje, pre svegaVojvodina, a u ovom času i Beograd. Hladni front praćen je kišom, pljuskovima, drastičnim padom temperature vazduha i veoma jakim severozapadnim vetrom. Većo oko ponoći hladni front stići će preko Šumadije i do centralne Srbije, a tokom noći i do jutra i do ostalih predela. Na svom putu doneće kišu, pljuskove, nagli pado temperature vazduha i veoma jak, na udare i olujni severozapadni vetar. Inače, nevreme je do naše