(Mape) Srbija na ledenom udaru! Arktički ciklon juriša ka Beogradu, stiže u tačno ovo vreme: Temperatura dramatično pada, oglasio se i RHMZ

Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje da će od 6. do 8. aprila doći do dugo najavljivane nagle promene vremena. Stiže i zahlađenje, a temperatura će pasti za više od 10 stepeni. Odakle nam stiže ovaj hladan vazduh, i to početkom aprila, i koliko će to da traje za Blic TV otkrio je meteorolog Milinko Jovanović.

Meteorolog Jovanović pre svega je istakao da je danas pred Srbijom osetno toplije vreme, te da će se maksimalne temperature kretati i do 17 stepeni. - Ali već večeras očekuje nas ozbiljna promena vremena. Arktički vazduh sa severa, koji je veoma hladan, ali koji nema previše vlage u sebi što je i prirodno, dolazi na naše područje sa severa, preko Panonske nizije - otkrio je meteorolog. U prvom delu noći, navodi on, ovaj vazduh zahvatiće severne predele, uključujući