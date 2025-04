Vučević: Nastavlja se lutkarska predstava u kojoj Đilas povlači konce protiv Vučića

Predsednik Vlade Srbije u tehničkom mandatu i predsednik SNS Milos Vučević izjavio je danas da se nastavlja otužna lutkarska predstava u kojoj Dragan Đilas povlači konce i svoju glavnu marionetu Mariniku Tepić usmerava ka ljudima čiji je najveći greh to što bezrezervno podržavaju predsednika Aleksandra Vučića.

On je to napisao na svom instagram profilu reagujući o na objavu Marinike Tepić, u kojoj je navela da je tužiteljki EU Lauri Koveši prijavila korupciju o izgradnji glavne crpne stanice u Novom Sadu. Vučević je naveo da ironija sudbine ovog puta leži u tome što ostvarene ljude napada neko čija je politička karijera impresivna kolekcija promenjenih partijskih dresova. "Nastavite sa napadima, a