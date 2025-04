"Rusiji curi vreme, poslao sam poruku Putinu": Marko Rubio se oglasio o pregovorima o Ukrajini

Marko Rubio se oglasio nakon sastanka sa ruskim izaslanikom Vladimira Putina.

Američki državni sekretar Marko Rubio saopštio je da se ove nedelje sastao sa izaslanikom ruskog predsednika Vladimira Putina kome je poslao poruku da "Rusiji curi vreme" , piše " CNN". On se u petak oglasio o novim detaljima pregovora o kraju rata u Ukrajini. "To vreme dolazi i prilično je kratko. Sjedinjene Američke Države žele da vide konkretne korake i u jednom trenutku će biti jasno da li Rusija želi ili ne želi mir. To nije pretnja već način razmišljanja