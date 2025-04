Džon Bolton: Bilo kakav vojni savez sem NATO-a u Evropi je bezbednosni rizik

Bilo kakvo vojno savezništvo na tlu Evrope sem NATO-a, bilo da je usmereno protiv Srbije ili bilo koga drugod, predstavljalo bi bezbednosni rizik i korak unazad, ocenio je bivši američki savetnik za nacionalnu bezbednost i nekadašnji ambasador SAD u UN, Džon Bolton.

Komentarišući vojnu alijansu koju su sklopili Albanija, Hrvatska i Kosovo, Bolton je u intervjuu za današnju Politiku naveo da se ni on ni Srbi ne mogu složiti sa političkim rešenjima koji za premisu imaju „da su Srbi problem“. „Od vremena raspada Jugoslavije imate nastojanje da se pozicija i uticaj Srbije ograniče. Na nesreću, to nije doprinelo razvoju i širenju stvarne demokratije. To je omogućilo narodu koji se oseća kao žrtva da ne prihvati izvinjenje za