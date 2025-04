Privrednicima ne smetaju studenti, već diktatorski režim i korupcija

Kada me Zoran Zaev pitao šta bi njegova vlada trebalo da uradi da proširim biznis u Severnoj Makedoniji, rekao sam mu da mi ne treba ništa, samo da me puste da radim. To isto očekujem i u Srbiji, da isti uslovi važe za sve. Sve dok vlast bude imala svoje favorite, kojima poverava javne investicije sa tajnim ugovorima, malo ko će biti spreman da ovde ozbiljno investira

Nijednog momenta se nisam pokajao zbog podrške studentskim zahtevima i protestima, iako sam unapred znao da to neće naići na odobravanje vlasti, koja i u biznisu ima svoje favorite, za koje ne važe ista pravila kao za sve, poručuje Rodoljub Drašković, vlasnik koncerna Svislajon-Takovo, u čijem sastavu posluje više preduzeća iz Srbije, BiH, Severne Makedonije, Hrvatske i Rumunije. „Uvek sam bio slobodan čovek i javno izražavao stavove bazirane na argumentima“, kaže