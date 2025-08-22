Odobrena poskupljenja prenosa i distribucije struje: Povećava se i granica potrošnje za „crvenu zonu“

Danas pre 4 sati  |  RTS
Odobrena poskupljenja prenosa i distribucije struje: Povećava se i granica potrošnje za „crvenu zonu“

Od 1. oktobra 2025. godine više cene za prenos i distribuciju električne energije – prenos će poskupeti 10 odsto, a distribucija 16 odsto u odnosu na cene iz 2021. godine.

Istovremeno, menja se granica za ulazak u skuplju, „crvenu“ zonu potrošnje – sa 1.600 na 1.200 kWh mesečno. To će stupiti na snagu sa primenom novih cena struje što je, prema sadašnjim najavama, 1. oktobar. Produžene su i određene povlastice za domaćinstva sa trofaznim priključcima, koje će važiti do kraja 2026. godine. Savet Agencije za energetiku Republike Srbije doneo je odluke koje se tiču promena cena za prenos i distribuciju električne energije, a koje će
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Pomera se granica crvene i plave zone potrošnje, skuplji prenos i distribucija

Pomera se granica crvene i plave zone potrošnje, skuplji prenos i distribucija

B92 pre 31 minuta
Odobreno poskupljenje električne energije, ulazak u crvenu zonu sa manjom potrošnjom

Odobreno poskupljenje električne energije, ulazak u crvenu zonu sa manjom potrošnjom

Ozon press pre 1 sat
Agencija za energetiku: Crvena zona za potrošenu struju biće smanjena sa 1.600 kWh na 1.200 kWh

Agencija za energetiku: Crvena zona za potrošenu struju biće smanjena sa 1.600 kWh na 1.200 kWh

Ist media pre 3 sata
Menja se granica za "crvenu zonu" potrošnje struje – sa 1.600 na 1.200 kWh

Menja se granica za "crvenu zonu" potrošnje struje – sa 1.600 na 1.200 kWh

RTS pre 3 sata
Agencija za energetiku: Crvena zona potrošene struje biće smanjena sa 1.600kWh na 1.200 kWh

Agencija za energetiku: Crvena zona potrošene struje biće smanjena sa 1.600kWh na 1.200 kWh

Forbes pre 4 sati
Granica za ulazak u „crvenu“ zonu potrošnje – sa 1.600 na 1.200 kWh mesečno

Granica za ulazak u „crvenu“ zonu potrošnje – sa 1.600 na 1.200 kWh mesečno

RTK pre 4 sati
Agencija za energetiku: Crvena zona za potrošenu struju biće smanjena sa 1.600 kWh na 1.200 kWh

Agencija za energetiku: Crvena zona za potrošenu struju biće smanjena sa 1.600 kWh na 1.200 kWh

Nova pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

poskupljenje strujecena struje

Ekonomija, najnovije vesti »

SSP: Na čelu EDS Novi Sad perač tepiha

SSP: Na čelu EDS Novi Sad perač tepiha

Danas pre 31 minuta
Željka Cvijanović traži od Predsedništva BiH da Trampa nominuje za Nobelovu nagradu za mir

Željka Cvijanović traži od Predsedništva BiH da Trampa nominuje za Nobelovu nagradu za mir

Danas pre 31 minuta
Vlast ograničava marže na 20 odsto: Zaštita potrošača ili kupovina vremena?

Vlast ograničava marže na 20 odsto: Zaštita potrošača ili kupovina vremena?

Mašina pre 46 minuta
Putevi Srbije: U tunelima Laz i Munjino brdo testiranja zbog eventualnih vanrednih događaja

Putevi Srbije: U tunelima Laz i Munjino brdo testiranja zbog eventualnih vanrednih događaja

N1 Info pre 11 minuta
Powell nagovestio rez kamata u septembru, berze se preporodile

Powell nagovestio rez kamata u septembru, berze se preporodile

Bloomberg Adria pre 26 minuta