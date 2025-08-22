Odobrena poskupljenja prenosa i distribucije struje: Povećava se i granica potrošnje za „crvenu zonu“

Od 1. oktobra 2025. godine više cene za prenos i distribuciju električne energije – prenos će poskupeti 10 odsto, a distribucija 16 odsto u odnosu na cene iz 2021. godine.

Istovremeno, menja se granica za ulazak u skuplju, „crvenu“ zonu potrošnje – sa 1.600 na 1.200 kWh mesečno. To će stupiti na snagu sa primenom novih cena struje što je, prema sadašnjim najavama, 1. oktobar. Produžene su i određene povlastice za domaćinstva sa trofaznim priključcima, koje će važiti do kraja 2026. godine. Savet Agencije za energetiku Republike Srbije doneo je odluke koje se tiču promena cena za prenos i distribuciju električne energije, a koje će