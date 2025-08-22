Agencija za energetiku: Crvena zona za potrošenu struju biće smanjena sa 1.600 kWh na 1.200 kWh

Ist media pre 5 sati
Agencija za energetiku: Crvena zona za potrošenu struju biće smanjena sa 1.600 kWh na 1.200 kWh

Ta odluka će stupiti na snagu 1. oktobra ove godine, istovremeno sa poskupljenjem struje za domaćinstava od najmanje, sedam odsto.

Odlukom Agencije produžen je rok do kada će se kupcima iz kategorije Široka potrošnja – grupa kupaca Domaćinstvo, za objekte sa trofaznim priključkom za koje je odobrena snaga, veća od 11,04 kW, ali najviše 17,25 kW, odobrena aktivna snaga obračunavati za 11,04 kW. Ako je mesečna potrošnja aktivne energije u objektu do 350 kWh, odobrena snaga za taj kalendarski mesec će se obračunavati za 6,90 kW. Ta mogućnost je ograničena do 31. decembra 2026. godine. Izvor Nova
