Agencija za energetiku: Crvena zona potrošene struje biće smanjena sa 1.600kWh na 1.200 kWh

Forbes pre 58 minuta  |  Agencije
Savet Agencije za energetiku promenio je metodologiju mesečnog obračuna potrošene električne energije za domaćinstva i spustio granicu za crvenu, skuplju zonu, sa 1.600 kWh na 1.200 kWh.

Ta odluka će stupiti na snagu 1. oktobra ove godine, istovremeno sa poskupljenjem struje za domaćinstava od najmanje, sedam odsto. Odlukom Agencije produžen je rok do kada će se kupcima iz kategorije Široka potrošnja – grupa kupaca Domaćinstvo, za objekte sa trofaznim priključkom za koje je odobrena snaga, veća od 11,04 kW, ali najviše 17,25 kW, odobrena aktivna snaga obračunavati za 11,04 kW. Ako je mesečna potrošnja aktivne energije u objektu do 350 kWh, odobrena
