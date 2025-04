Studenti nastavili put biciklima u Strazbur: Danas 90 kilometara do Budimpešte

Studenti koji biciklama idu do Strazbura nastavljaju dalje danas iz mesta Dunav Varoš u Mađarskoj, a plan je da pređu više od 90 kilometara i večeras stignu u Budimpeštu.

Na put dug oko 1.300 kilometara krenulo je njih 80. Jedan od učesnika akcije „Tura do Strazbura“, student Matija rekao je za FoNet da je današnja ruta značajno lakša i da će ih, prema prognozama, do Budimpešte pratiti sunce. „Ja se lično osećam baš super. Nemam nikakvih bolova, u nogama pogotovo kada sam malo prošetao. Kada sam ustao, osetio sam da su zategnute tetive i sve, ali osim toga, sve je super“, rekao je Matija. On je dodao da svi voze malo jačim tempom,