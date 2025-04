Očekuje nas pravi meteoudar: Dan će biti topao i lep, a onda stižu gromovi, olujni vetar, kiša i sneg!

U Srbiji danas umereno oblačno i toplije. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar. Jutarnja temperatura od 2 do 8°C, maksimalna dnevna od 16 do 20°C. Krajem dana u severnim i severoistočnim, a u toku večeri i noći i u ostalim predelima Srbije jače naoblačenje i zahlađenje sa kišom i pljuskovima, na planinama sa snegom. Počeće da duva jak, na udare i olujni severozapadni vetar, temperatura u drastičnom padu. U Beogradu umereno oblačno i toplije. Duvaće slab do