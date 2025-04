Mandatar Đuro Macut ima težak zadatak i malo vremena: Za samo 11 dana mora da formira novu Vladu: Rok ističe 18. aprila, evo šta nas čeka u tom periodu

Mandatar nove Vlade Srbije, prof. dr Đuro Macut, kojeg je sinoć predsednik Aleksandar Vučić predložio za tu funkciju, mora da sastavi novu vladu do 18. aprila kada za to ističe zakonski rok. Do tada nova vlada mora da bude izabrana u Skupštini Srbije gde vladajuća koalicija oko SNS-a ima natpolovičnu većinu poslanika.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sinoć je saopštio da je mandatar nove Vlade Srbije prof. dr Đuro Macut. Kako je i najavljeno, to je bilo veliko iznenađenje za sve, budući da ime Đuro Macut nije bilo spominjano kao ime mandatara za novu Vladu Srbije. Nakon sastanka sa predsednikom, pred mandatarom je težak zadatak. On mora da sastavi novu Vladu za samo 11 dana. Ostavka Miloša Vučevića, sada se već može reći bivšeg premijera, konstatovana je 19. marta u parlamentu