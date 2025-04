Vučić: Susret sa Trampom verovatno početkom maja na teritoriji SAD

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras da očekuje da će se u narednih 30 dana, najverovatnije početkom maja, susresti sa američkim predsednikom Donaldom Trampom na teritoriji SAD.

Vučić je to rekao odgovarajući na pitanje novinara u Palati Srbija kada će doći do njegovog susreta sa Trampom, i naglasio da ima bezbroj tema o kojima treba da razgovara sa američkim predsednikom. "Samo ne znam kako ću da stignem, pošto to svakako neće biti sastanak od sat ili sat i po vremena, pošto to teško da mogu da dobiju i predsednici neuporedivo većih zemalja. A ja ću biti jedan u prvih 20 zemalja koji će imati priliku za sastanak sa predsednikom Trampom od