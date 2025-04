"Ista situacija se desila u Ukrajini, počeli su sa studentima a završili ratom" Tomić: Opoziciji je cilj da obojenom revolucijom dođu do marionetske vlade

Profesor doktor Đuro Macut predložen je za novog mandatara u vladi Srbije, a mišljenje stručnjaka je da je ovakav nestranački kandidat koji se dokazao u svom profesionalnom životu kao svetski priznat endokrinolog, pravo rešenje za sve društvene nestabilnosti sa kojima se susreće Srbija.

Blokade fakutleta traju već četiri meseca, a za to vreme je na ulicama Srbije došlo do mnogobrojnih nasilnih incidenata, pa je došlo i do podeljenosti u društvu koja ovakvu netoleranciju samo produbljava. Na ovu temu za Kurir televiziju govorili su profesor doktor Duško Lopandić, diplomata i stručnjak za evropsko pravo i regionalne odnose, Aleksandra Tomić, član predsedništva SNS-a, kao i Ibro Ibrahimović, član predsedništva SPS-a. - Problem intolerancije postoji